서울시 "여의도 재건축 지구단위계획, 연내 수립 목표"

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시가 여의도 아파트들의 재건축을 추진하기 위한 지구단위계획을 연내 완료할 계획이다.

서울시는 23일 "여의도 아파트지구 재건축 추진의 가이드 성격인 지구단위계획을 현재 수립 중"이라며 "주민열람, 교통영향평가, 도시건축공동위원회 심의 등 법적 절차를 거쳐 연내 수립을 목표로 추진하고 있다"고 밝혔다.

지구단위계획은 아파트 단지들이 재건축 정비사업 계획을 수립하기 전 마련하는 상위계획이다. 서울시는 2017년 여의도 아파트지구 일대를 지구단위계획으로 묶어 통합 개발하기로 하고 용역을 발주했지만 추진을 보류해왔다.

서울시는 지구단위계획을 수립하는 대로 순차적으로 단지별 세부개발계획을 추진할 예정이다. 시는 "각 단지별 재건축 정비계획에서 부동산 영향 등을 고려해 순차적으로 추진할 예정"이라고 덧붙였다.

시장에서는 여의도 시범아파트가 첫 신호탄이 될 것으로 보고 있다. 여의도 재건축 단지 중 규모가 가장 크고 오래된 시범아파트는 2017년 조합설립을 마쳤지만 당시 서울시가 개별 재건축을 막으면서 사실상 사업이 중단됐었다. 그러나 최근 오 시장이 문재인 대통령과 만난 자리에서 "여의도 시범아파트에 가보시라"며 재건축의 필요성을 언급하면서 사업 재개 가능성이 커지고 있다.

