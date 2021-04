롯데쇼핑·호텔롯데, 롯데월드타워·몰 지분 팔았다

롯데물산에 전량 매각 … 각각 8300억·5500억 규모

현금유동성 확보·재무구조 개선

[아시아경제 조인경 기자] 롯데쇼핑과 호텔롯데가 각각 신사업 확대와 재무구조 개선을 위해 그동안 보유해온 서울 잠실 롯데월드타워·몰 지분 전량을 모두 매각했다.

롯데쇼핑은 22일 롯데월드타워·몰 지분 15%를 약 8300억원에 롯데물산에 매각했다고 공시했다. 호텔롯데 역시 지분 10%를 롯데물산에 넘기고 5500억원의 현금을 확보하게 됐다.

이번 지분 매각은 계열사별 사업 구분을 명확히 하는 한편, 코로나19 이후 부진했던 롯데쇼핑과 롯데호텔의 유동자금 확보가 목적인 것으로 보인다. 롯데쇼핑의 경우 e커머스 사업 강화를 위해 지난달 중고거래 플랫폼 '중고나라' 지분 인수에 300억원을 투자한 것은 물론 현재 진행 중인 4조원 규모의 이베이코리아 인수에도 강한 의욕을 보이고 있어 확보한 자금 역시 인수합병(M&A) 등에 사용할 것으로 보인다.

앞서 롯데쇼핑은 지난해 11월 롯데백화점 중동점을 비롯한 5개 점포를 롯데리츠에 양도하고 이 부동산을 임차하는 방식으로 신사업 투자자금을 마련했다. 이번 롯데월드타워·몰 매각대금까지 합하면 롯데쇼핑이 확보한 자금은 1조5600억원에 이른다. 롯데쇼핑 관계자는 "악화된 재무 부담을 해소하고 신규 투자 여력을 확보하기 위해 지분 매각을 결정했다"고 설명했다.

호텔롯데도 "현금 유동성 확보와 재무구조 개선을 위해 매도를 결정했다"고 밝혔다. 호텔롯데는 코로나19 이후 캐시카우 역할을 하던 면세점 사업이 부진하면서 적자 폭이 확대되는 등 재무적 어려움을 겪고 있다. 이번 지분 매각을 통해 확보한 자금 중 일부는 우선적으로 차입금 상환에 사용될 예정이다.

롯데물산으로선 그동안 계열사에 분산돼 있던 롯데월드타워·몰 지분을 모두 인수해 100% 소유하게 됐다. 1조3800억원 규모의 지분 매입을 위해 회사채를 추가로 발행할 계획이다.

회사 관계자는 "이번 지분 인수로 안정적인 수익 창출과 급변하는 시장 환경에 맞춘 빠른 의사결정을 통해 주도적인 단지 내 영업 활성화와 책임 경영이 가능해졌다"며 "롯데월드타워·몰의 미래 자산가치를 기반으로 한 부동산·자산관리 전문회사로서 역량을 강화할 발판을 다졌다"고 말했다.

