‘토요일엔 밀양아리나!’ 밀양시, 매주 토요일 버스킹 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시가 24일부터 매주 토요일 밀양아리나에서 ‘2021 버스킹’을 개최한다.

‘2021 버스킹’은 ‘토요일은 님과 함께 공연 보세’라는 주제로 2021년 한 해 동안 매주 토요일마다 밀양아리나의 야외 물빛극장에서 오후 2시와 오후 4시 30분, 두 차례 공연된다.

이번 공연은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 지친 시민들에게 가족 단위의 문화예술을 즐길 기회를 제공하기 위해 기획됐다.

무대에서는 통기타, 하모니카, 색소폰, 라인댄스, 바이올린, 시조창, 대금, 방송 댄스, 크로마하프, 아리나 밴드, 배꼽춤, 시 낭송, 한국무용 등 다양한 장르의 공연을 만나볼 수 있다.

공연과 함께 밀양아리나예술단 전시분과 회원들의 전시체험 행사도 함께 펼쳐진다.

박일호 시장은 “밀양아리나를 시민들이 가까운 일상 속에서 편하게 즐길 수 있는 문화예술 공간으로 만들기 위해 노력 중이다”며 “매주 토요일 밀양아리나에 가면 각종 공연과 체험을 즐길 수 있게 하겠다”고 전했다.

한편 다가오는 5월에는 가정의 달 특별공연으로 가족극 ‘헨젤과 그레텔의 수상한 과자집’과 힐링극 ‘미용실 트위스트’가 공연될 예정이다.

