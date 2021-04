[아시아경제 이민지 기자] 칩스앤미디어 칩스앤미디어 094360 | 코스닥 증권정보 현재가 17,750 전일대비 150 등락률 -0.84% 거래량 419,053 전일가 17,900 2021.04.22 12:57 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]칩스앤미디어, 까다로운 인텔-모빌아이 자율주행칩 시장 뚫었다전기차 ‘ㅇㅇㅇ’ 공개! 기관 연일 매수한 ‘이 종목’ 올라갑니다![특징주]칩스앤미디어, 삼성전자 '구글카' 칩 담당 기대…ISP IP 부각 close 는 1분기 영업이익으로 3억7100만원을 기록해 전년대비 흑자전환했다고 공시했다. 매출액은 58% 늘어난 40억원을 기록했고 순이익은 6억원을 기록해 흑자전환했다.

