완도군, 코로나19 확진자 1명 추가 발생

관외 출타, 외지인 만남 자제, 불필요한 모임 취소 등 거듭 당부

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자 1명이 추가 발생했다.

22일 완도군에 따르면 지난 21일 오후 10시 확진 양성판정을 받은 확진자 A씨는 지난 18일 광주광역시에서 확진자와 접촉해 감염된 것으로 추정하고 있다.

A씨는 지난 18일 자가용으로 광주에서 화흥포를 거쳐 소안면으로 이동했고, 19일 직장에 출근 후 목포시와 해남군을 방문 후 소안면으로 복귀한 것으로 파악됐다.

A씨는 지난 20일부터 발열 증상이 나타나 소안면 의원에서 진료받았고, 21일 오전 11시 PCR 검사를 받은 후 저녁 확진 판정을 받았다.

군 관계자는 “확진자는 22일 치료 병원으로 이송하고, 직장의 동료와 가족, 개인 의원 관계자 등을 PCR 검사 후 밀접촉자로 분류해 안심 숙소에 입소 조치할 계획이다”고 말했다.

군은 역학조사팀을 소안면에 즉시 파견해 역학조사를 진행하고, 확진자와 접촉한 주민들을 파악해 이동 선별 진료소에서 진단검사를 받을 수 있도록 조처했다.

신우철 군수는 “확진자 발생 소식을 전해드리게 돼 안타깝게 생각하며, 코로나19는 언제, 어디서, 어떻게 감염될지 알 수 없으므로 절대 방심해서는 안 된다”면서 “마스크 쓰기, 손 씻기 등 방역 수칙을 철저하게 지켜주시고, 관외 출타와 외지인과의 만남 자제, 꼭 필요하지 않은 모임은 취소해 줄 것”을 호소했다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr