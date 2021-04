제주 드림타워 복합리조트 그랜드 하얏트 "2박 시, 셋째날 객실 반값"

2박 연박 시, 셋째날 객실 50% 할인 제공

[아시아경제 김유리 기자] 제주 드림타워 복합리조트 내 위치한 그랜드 하얏트 제주는 오는 14일부터 다음 달 14일까지 봄·여름 시즌 휴가를 미리 계획할 수 있는 '연박 할인 프로모션'을 진행한다고 13일 밝혔다.

투숙 가능 기간은 4월16일부터 7월16일까지다. 2박 연박 시 셋째날 객실을 50% 할인가로 이용할 수 있다. 피트니스 클럽과 실내 수영장도 무료 이용 가능하다.

최소 투숙 하루 전 예약해야 한다. 체크인 24시간 전까지 무료로 취소 할 수 있다. 하얏트 월드 회원이면 포인트 적립도 가능하다. 그 외 예약, 이용 및 규정 등 자세한 내용은 유선 문의 또는 공식 웹사이트를 이용하면 된다.

그랜드 하얏트 제주 관계자는 "제주의 아름다운 봄과 더불어 싱그러운 초여름을 만끽할 수 있는 원스톱 힐링 호캉스로 제격"이라며 "휴가도 즐기고 '인스타그래머블'한 인생샷을 찍어볼 수 있는 시간이 될 것"이라고 말했다.

제주 드림타워 복합리조트는 제주 공항에서 10분 거리에 위치했다. 통 유리창 너머로 제주 도심과 바다, 한라산을 조망할 수 있는 1600개 객실이 마련돼 있다. 중식, 일식, 이탈리아 요리 등을 맛볼 수 있는 14개의 레스토랑과 바를 갖췄다. 제주 바다와 제주 공항을 내려다보는 8층 풀데크, 프리미엄 스파, 키즈 아케이드, 200여개 디자이너 브랜드가 참여한 국내 첫 K패션 쇼핑몰 'HAN 컬렉션' 등 다양한 부대시설이 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr