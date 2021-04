이재명 "희귀 난치성 치료제 해외 의존, 심각한 주권위협 받을수도"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 "희귀 난치성 질환 치료제 개발은 생명을 살리는 인도적 사업이자 이를 해외에 의존할 경우 심각한 주권 위협을 초래할 수 있다"며 적극적인 지원 의사를 밝혔다.

이 지사는 9일 GC녹십자 용인 R&D센터를 방문해 "희귀질환 치료제 개발은 누구나 생명을 안전하게 유지할 수 있도록 치료 방법을 공공영역에서 제공해 준다는 측면에서 의미가 있다"며 "세계적으로 보면 수요가 커서 하나의 미래산업이 될 수 있다고 생각한다"고 강조했다.

이 지사는 특히 "치료제나 백신 개발을 지나치게 해외에 의존할 경우 우리 주권도 심각하게 위협받을 수 있어 보건 안보적 측면도 있다"고 덧붙였다.

이 지사의 이날 방문은 희귀ㆍ난치성 질환 치료제 개발 현장을 살펴보고 경기도 제약ㆍ바이오 산업의 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이 지사는 희귀 난치성 질환 치료제 개발이 이뤄지는 R&D센터 내 연구실과 세포 배양실 등을 둘러봤다.

경기도는 이날 GC녹십자, 아주대학교의료원 첨단의학연구원, 경기도경제과학진흥원장과 '희귀 난치성 질환 신약 공동연구 및 협업을 위한 업무협약'을 체결했다.

이날 협약에 따라 4개 기관은 희귀 난치성 질환 연구와 치료제 개발을 위한 공동기획 및 연구개발, 경기도 희귀 난치성 질환 관련 창업기업 육성 지원 등 경기도 제약ㆍ바이오산업 발전과 건강한 지역사회 구현을 위해 힘을 모으기로 했다.

협약 후 진행된 현장 간담회에서는 참석자들과 도내 제약ㆍ바이오 산업 발전과 희귀 난치성 질환 공동연구를 위한 다양한 방안들이 논의됐다.

특히 헌터증후군(10만~15만명 당 1명꼴로 발생하는 선천성 대사 이상 질환의 일종으로 신체기능이 점차 마비되는 질병) 환우회 최일웅 전 회장을 화상으로 연결해 희귀 난치성 질환을 겪는 환우들의 목소리를 듣는 시간을 가졌다.

최 회장은 "처음에는 외국약을 맞았는데 다행스럽게 녹십자에서 약을 개발해 전액 국가부담으로 치료받고 있다"며 "아직도 아예 약이 없거나 외국약을 맞아야 하는 희귀질환자가 너무 많다. 정부에서 기관이나 제약사 연구개발 분야에 투자와 지원을 해 보다 많은 사람들이 혜택을 받았으면 좋겠다"고 전했다.

GC녹십자는 백신과 혈액제제를 생산 및 판매하는 회사로, 세계 5위의 혈장 생산시설과 백신 생산시설을 보유하고 있다. 신약개발을 통해 헌터증후군과 혈우병 등 희귀질환 치료에 앞장서고 있으며, 코로나19 혈장치료제(GC5131)를 개발해 식품의약품안전처 임상 2상 승인을 받은 상태다.

