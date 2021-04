고용 유지한 소상공인에 1% 초저금리로 2조원 지원

집합금지·영업제한 이행, 고용 유지하면 대출금리 1%로 인하해줘

민간금융기관 이용 어려운 저신용 소상공인 1.9% 고정금리 대출

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부는 2021년 1차 추경예산안의 맞춤형 피해지원 대책으로 12일부터 고용유지·저신용 소상공인 융자지원사업 접수를 시작한다고 밝혔다.

고용유지 대출, 고용연계 융자지원 5000억원 + 청년고용특별자금 5000억원

고용유지 대출은 기존 소상공인정책자금을 활용해 코로나19 상황에서도 일자리를 유지한 소상공인을 대상으로 금리를 인하해준다.

우선 집합금지·영업제한 등으로 매출이 20% 이상 감소한 경영위기업종 중 상시근로자가 있는 소상공인에게 고용을 연계해 5000억원의 자금을 융자해 준다.

대출실행 1년 후에도 고용유지가 확인되면 대출금리를 1%로 인하하고, 청년 일자리를 창출하면 금리를 우대하는 청년고용특별자금을 개편해 고용을 유지할 경우 추가 인센티브를 부여한다. 청년고용특별자금은 시중은행 대리대출로 진행되며, 대출 후 1년간 고용유지 시 최초 1.73~2.13%인 금리를 0.4%p 인하할 계획이다. 5월중 신청 접수를 받는다.

저신용 소상공인에 1조원 대출 지원

민간금융기관 활용이 어려운 저신용 소상공인을 대상으로 저금리 대출도 지원한다. 지원규모는 1차 추경으로 증액된 2000억원을 포함해 총 1조원이며, 5월중 지원할 계획이다.

융자조건은 업체당 1000만원, 대출금리는 1.9%(고정금리), 2년 거치 3년 분할상환방식이다. 구체적인 지원대상과 대출방식은 시행에 맞춰 향후 공고한다.

고용연계 융자지원 방식

12일부터 시행하는 고용연계 융자지원 사업은 2021년 1차 추경예산안의 맞춤형 피해지원 대책에 따라 예산으로 기편성된 소상공인정책자금 5000억원을 활용한다.

고용연계 융자지원사업의 특징은 최초 2%인 대출금리가 1년간 고용을 유지할 경우 1%로 인하된다는 점이다. 대출한도는 업체당 1000만원, 대출기간은 5년으로 2년 거치 3년 분할상환 방식이다.

지원대상은 집합금지·영업제한 조치를 이행하면서 코로나19로 매출이 20% 이상 감소하는 등 경영에 큰 어려움을 겪고 있는 소상공인 중 지난 3월말 기준 건강보험 직장가입자가 있는 사업체다. 다만 세금체납과 금융기관 연체 중인 소상공인 등은 지원에서 제외된다.

대출은 신속한 지원과 수요자 편의를 위해 소상공인시장진흥공단 누리집(http://ols.sbiz.or.kr)을 통한 온라인 접수를 원칙으로 12일 오전 9시부터 진행된다. 동시접속 완화를 위해 대표자 주민번호 출생연도 끝자리를 기준으로 5부제로 신청 받을 계획이다.

개인사업자에 대한 대출은 정책자금 누리집에서 신청, 심사, 약정까지 진행되며, 법인사업자는 온라인으로 신청, 심사 후 지역센터에 방문해 서면약정을 체결해야 한다.

고용연계 융자지원사업 신청에 대한 보다 자세한 정보는 소상공인시장진흥공단 누리집(www.semas.or.kr)을 통해 확인할 수 있으며, 버팀목자금플러스 전담콜센터(☎1811-7500)에서 상담 및 안내받을 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr