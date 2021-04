에이케이켐텍, 자회사 에이케이에셋 주식 220억원에 추가취득

[아시아경제 황윤주 기자] AK홀딩스 AK홀딩스 006840 | 코스피 증권정보 현재가 29,050 전일대비 250 등락률 +0.87% 거래량 60,910 전일가 28,800 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일애경유화, 1주당 350원 현금배당 결정 close 는 자회사인 에이케이켐텍이 부동산임대업 자회사 에이케이에셋의 주식 2200만주를 220억원에 추가 취득한다고 9일 공시했다.

주식 취득 뒤 에이케이켐텍의 에이케이에셋 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 26일이다.

AK홀딩스는 이번 주식 취득의 목적을 "자회사의 기존 사업과의 연계를 통한 사업확장과 시너지 확보"라고 밝혔다.

