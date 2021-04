울진군, 바닷가 약용식물 '해방풍' 출하 한창 … "3일간 입안에 향기"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군 동해안 해풍을 맞고 자라난 약용식물 '해방풍' 출하 작업이 한창이다.

'해방풍'은 울진군 해안가에 자생하는 약용식물이다. 무분별한 채취로 멸종위기종으로 지정됐다가 울진군농업기술센터에서 지역특화작물로 개발함으로써 지난 2018년 슬로푸드 '맛의 방주'에 등재된 울진군의 특화작물이다.

현재 울진해방풍영농조합법인(25 농가)는 6㏊ 밭에서 해방풍을 재배, 서울·대구 등 대도시와 울진군 일원에 판매중이다. 해방풍은 4계절 출하가 가능하지만, 이맘때가 가장 향이 좋고 부드러워 미식가들의 입맛을 사로잡고 있다.

조선시대 팔도 별미를 담고 있는 '도문대작'의 저자 허균은 "해방풍을 먹고 나면 3일 동안 입안에서 해방풍 향이 가시지 않는다"고 감탄했다는 말이 전해져 오고 있다.

전은우 울진군농업기술센터소장은 "해방풍은 동의보감에 피를 맑게 하고 풍을 예방하는 약용작물로 기록될 정도로 약리효과가 우수하다"며 "코로나19로 지쳐 있는 이때 해방풍을 많이 먹고 건강해졌으면 좋겠다"고 전했다.

