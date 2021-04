김해영 "조국 사태 때, 與 실책" vs 김용민 "檢·언론개혁 추진"

김해영 "민주당, 조국 왜 그렇게 지키려 했는지 이해불가"

[아시아경제 허미담 기자] 20대 국회에서 소신 발언으로 주목받았던 김해영 전 더불어민주당 의원이 8일 "조국 사태에서 당이 큰 실책을 했다"며 당의 전면 쇄신을 촉구했다. 반면 친조국 성향의 김용민 민주당 의원은 "보궐선거에서 나타난 민의의 핵심은 불공정에 대한 분노"라며 "검찰개혁을 해야 한다"고 주장했다.

김 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "지금 당의 모두가 성찰과 혁신을 이야기한다. 그런데 제대로 된 성찰과 혁신을 위해서는 분명히 짚고 넘어가야 할 부분이 있다. 바로 조국 사태와 추미애 전 법무부 장관과 윤석열 전 검찰총장 문제, 부동산 실책"이라고 꼬집었다.

그는 "지금도 당에서 조국 전 법무부 장관을 왜 그렇게 지키려 했는지 이해할 수가 없다. 조 전 장관이 아닌 다른 사람이 그 자리에 있었다면 달랐을 것"이라고 했다.

이어 "국민적 저항 속에서 조 전 장관을 밀어붙인다는 것은 있을 수 없는 일이었다"라며 "불법 여부를 떠나 조 전 장관이 보여준 자녀 교육에서의 일반적인 행태를 뛰어넘는 특권적 모습은 우리 사회의 격차를 줄여나가는 것을 핵심 과제로 삼은 우리 민주당에서는 도저히 옹호할 수 없는 것"이라고 지적했다.

김 전 의원은 "검찰개혁은 핵심적인 부분이 입법을 통해서 이루어지는데 검찰개혁을 조 전 장관 아니면 할 수 없다는 것은 참으로 정직하지 못한 주장이었다"라며 "당에 충성도가 높은 열성 지지자들에게 이러한 프레임을 제시하는 지도부의 모습에서 저는 과연 정치가 이래도 되는 것인가, 조국 한 사람을 수호하기 위해서 이렇게 국민을 갈라치고 갈등을 조장해도 되는 것인가, 라고 회의하지 않을 수 없었다"고 일갈했다.

그러면서 그는 "조국 한 사람을 지키기 위해 이상한 프레임을 만들어서 국민을 갈라치고 갈등을 조장했음에도 이후 당에서 누구 하나 제대로 책임지는 사람이 없었다"라고 꼬집었다.

아울러 김 전 의원은 "우리 민주당이 당심과 민심의 간극을 줄이고, 진정한 성찰과 혁신이 이루어지기 위해서는 지금이라도 당시 조 전 장관 사태에서 당이 어떠한 이유로 그러한 입장을 취했는지에 대한 설명과 그러한 국민적 분열을 야기한 주된 책임이 있는 사람의 진정성 있는 반성이 필요하다"고 덧붙였다.

반면 친조국 성향의 김용민 민주당 의원은 "검찰개혁, 언론개혁을 중단없이 추진하겠다"라고 강조했다.

같은 날 그는 자신의 페이스북을 통해 "검찰개혁 때문에 선거에 진 것이라는 얘기도 들린다. 그러나 지지자들과 국민은 검찰개혁 때문에 지치지 않았다"라고 주장했다.

이어 "보선에 나타난 민의의 핵심은 불공정에 대한 분노"라면서 "주택가격 폭등, LH 투기 사태, 검찰이나 정치권력 특권층에 대한 무기력함, 편파적 언론에 대한 무력감, 민주당 내부의 잘못에 관대함 등등에 대한 분노가 정부와 민주당에 대한 심판으로 이어진 것"이라고 했다.

또 김 의원은 우리 사회에서 가장 불공정한 기관을 '검찰'로 규정하며 "검찰을 개혁해야 한다. 불공정을 확산시키는 언론도 제자리로 돌려놓아야 한다"고 주장했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr