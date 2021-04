SSG닷컴, 오반장 캐릭터 효과 ‘톡톡’…매출 10% 이상↑

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 지난달 오반장 코너 개편 뒤 방문자수와 매출이 전월동기대비 10% 이상 늘었다고 9일 밝혔다.

오반장은 오늘의 반짝 장보기의 줄임말로, 오전 9시부터 24시간 동안 매일 다른 60여개 장보기 상품을 특가에 선보이는 할인코너다. SSG닷컴은 이 코너를 개편하면서 같은 이름의 캐릭터를 신규 마스코트로 선보였다.

SSG닷컴은 향후 오반장 캐릭터를 활용한 ‘굿즈’ 출시도 기획중이다. 친환경 소재를 사용한 다양한 소품을 제작해 오반장 코너를 이용하는 고객들에게 증정하는 것이 골자다.

SSG닷컴 관계자는 “파격적인 할인 혜택과 오반장 이름을 딴 캐릭터를 전면에 내세워 고객에게 더 친근하게 다가가는 것이 목적”이라며 “앞으로도 다양한 이벤트로 오반장 캐릭터 활성화는 물론 장보기 수요 잡기에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr