"롯데월드타워서 자이언츠 승리기원" 응원단 영상 오늘 공개

부산 홈 개막전 기념 롯데 SNS 채널과 사직구장서 상영 예정

"랜턴, 스카이브릿지, 서울스카이 전망대에서 거인의 힘찬 기운 전달"



[아시아경제 김유리 기자] 롯데월드타워가 롯데자이언츠와 함께 사직구장 홈 개막전을 맞아 자이언츠의 승리를 기원하는 응원 영상을 준비했다고 8일 밝혔다. 영상은 이날 자이언츠 구단 공식 유튜브 채널 'GIANTS TV'와 롯데 유튜브 채널 '롯데 LOTTE'를 통해 볼 수 있다. 9일 예정된 홈 개막전부터 사직구장에서도 상영될 예정이다.

이번 응원 영상을 위해 조지훈 롯데자이언츠 응원단장, 박기량 치어리더 등 총 5명의 응원단이 롯데월드타워 555m 정상에 올랐다. 조 단장은 롯데월드타워 최상층 랜턴에서 독무를, 자이언츠 치어리더 4명은 세계 최고 높이 '스카이브릿지'와 '스카이데크'에서 응원을 진행했다.

안전한 촬영을 위해 타워 랜턴에서 진행한 모든 촬영은 산악구조팀과 의료진 입회 아래 안전장비를 착용하고 진행됐다. 조 단장은 지상으로부터 555m, 평균 풍속 10m/s 이상의 강한 바람이 부는 어려운 조건 속에서도 발 아래에 펼쳐지는 서울을 배경으로 승리를 기원하는 힘찬 응원 동작을 펼쳤다.

조 단장은 "올해 롯데자이언츠의 선전을 기원하며 세계 5위, 국내 1위 높이 건물인 롯데월드타워에서 특별한 퍼포먼스를 준비했다"며 "촬영하며 얻은 좋은 기운을 선수단과 팬 여러분께 열심히 전달하겠다. 올해도 많은 응원 부탁드린다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr