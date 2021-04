[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주경찰청은 7일 청사 2층 한라상방회의실에서 시민감찰위원 신규위원 위촉식 및 정기회의를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의는 신규위원 3명에 대한 위촉식 및 민관협업을 통한경찰행정의 공정성과 청렴성 확보 방안에 대한 토론 등 순으로 진행했다.

위원회는 사회적 신망이 높고 지식과 경험이 풍부한 교수, 변호사, 노무사, 전문상담사 등 8명의 외부 전문가로 구성됐으며, 경찰 행정의 공정성과 투명성을 확보하고자 시민의 고견을 듣는 역할을 한다.

강황수 제주경찰청장은 “시민참여는 시대적 요구로써 다양한 분야 전문가인 시민감찰위원들이 경찰이 바른 길로 나아갈 수 있도록 곁에서 애정을 가지고 쓴소리를 아끼지 말아달라”고 했다.

