[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 7일 오전 양천보건소 1층 예방접종실에서 아스트라제네카 백신을 접종했다.

이 날 재난대책본부장 자격으로 백신을 맞은 김 구청장을 포함한 재난대책본부 직원 9명도 함께 백신을 접종했다.

김 구청장은 일상을 회복하는 가장 빠른 길은 백신 접종이라며 백신접종을 독려했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr