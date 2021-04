‘봄 기운’ 도는 분양시장…9일까지 전국 1만1000여 가구 공급

오산세교지구 ‘호반써밋 그랜빌·라테라스’ 등 전국 18곳 청약 접수

‘검단신도시 예미지 퍼스트포레’ 포함 모델하우스 5곳 오픈

[아시아경제 조강욱 기자] 4월을 맞아 분양시장에 봄기운이 돌고 있다. 오는 9일까지 공급되는 분양 물량은 1만1000여 가구를 웃돈다.

3일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 4월 첫째 주에는 경기·강원·제주 등 전국 18곳에서 총 1만1374가구(오피스텔·주상복합·테라스하우스·임대 포함)의 청약 접수를 받는다.

또 오는 9일 인천 서구 금성백조 ‘검단신도시 예미지 퍼스트포레’를 포함한 5곳의 모델하우스 오픈이 예정돼 있다. 당첨자 발표는 16곳, 계약은 13곳에서 실시한다.

호반산업은 6일 경기 오산세교2지구 A2블록에 공급하는 ‘호반써밋 그랜빌’의 1순위 청약을 실시한다. 지하 2층~지상 최고 25층, 9개 동, 전용면적 74~104㎡ 총 867가구 규모다. 단지에 4~5베이(Bay) 설계(타입별 상이)를 적용했고, 가변형 벽체를 활용해 소비자의 취향에 따라 공간 구성이 가능하다. 피트니스센터, 골프연습장, 작은도서관, 시어터룸등 입주민들의 생활에 만족을 더해줄 다양한 커뮤니티 시설도 제공할 계획이다.

같은 날 호반건설은 경기 오산세교1지구 Cd-1블록에 들어서는 ‘호반써밋 라테라스’의 1순위 청약을 진행한다. 단지는 지하 2층~지상 4층, 10개 동, 전용면적 96~153㎡ 총 208가구 규모다. 전 가구를 남향으로 배치했고, 개별 테라스(타입별 상이)를 도입해 주거 가치를 높였다. 또한, 주방가구와 마루, 타일 등에 다양한 고급 옵션(유상)을 추가했다.

대방건설은 7일 경기 파주시 목동동 989, 1009번지에 조성되는 '파주운정신도시 디에트르 더 클래스, ‘파주운정신도시 디에트르 라 포레’의 1순위 청약을 받는다. 두 단지는 지상 최고 15층, 전용면적 84~110㎡ 총 809가구 규모다. 교육여건으로는 청암초등학교, 산들초등학교, 산내초등학교가 인근에 있다. 이외에도 가재울공원과 한솔공원, 롯데시네마와 홈플러스가 단지 주변에 자리 잡고 있다.

금성백조는 9일 인천 서구 검단신도시 AB3-2블록에서 ‘검단신도시 예미지 퍼스트포레’의 사이버모델하우스를 오픈한다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 10개 동, 전용면적 76~102㎡ 총 1,172가구 규모다. 단지 내에서 선황댕이산 조망이 가능하며, 통행로를 통해 경인 아라뱃길 공원을 편리하게 이용할 수 있다. 검단신도시 내에서도 서울과의 접근성이 탁월하며, 인천 지하철 1호선 신설역 개통이 2024년 예정돼 있다.

같은 날 대우건설은 경남 김해 안동1지구 도시개발구역 2블록에 들어서는 '김해 푸르지오 하이엔드 2차'의 모델하우스를 선보일 예정이이다. 단지는 지하 3층~지상 47층, 7개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 1,380가구로 조성된다. 인근에 활천초, 신어초, 신어중, 한일여고가 있으며, 칠암문화센터, 어방체육공원, 안동체육공원 등도 단지와 가깝다. 모델하우스는 사전예약 후 방문이 가능하다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr