광주 군공항 이전 ‘대화의 장’ 열렸다

구윤철 국무조정실장 주재 관계부처 협의회 첫 개최

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 군공항 이전에 대한 대화의 장이 열렸다.

2일 전남도에 따르면 이날 구윤철 국무조정실장 주재로 정부서울청사에서 광주 군 공항 이전 문제 해결을 위한 관계부처 회의가 개최됐다.

회의에는 국무조정실, 국방·국토·기재·행안부 등 관계부처와 광주·전남이 참석했다.

이번 회의는 정세균 국무총리가 광주와 전남이 상생의 대타협을 통해 해결방안을 마련할 수 있도록 총리실을 중심으로 관계부처 협의체를 구성해 논의할 것을 국무조정실장에게 지시함에 따라 마련됐다.

광주 군 공항 이전 문제는 지난 2014년 10월 광주시가 군 공항 이전을 건의한 이래 관계부처와 지자체가 다각적으로 노력해왔으나 지역 간 갈등으로 예비이전후보지도 선정하지 못한 채 수 년 동안 논의의 진전을 이루지 못하고 있는 상황이다.

이에 정 총리는 지난달 31일 지역 언론인 간담회에서 문제 해결 의지를 표명하면서 지역 간 소통을 재개하고 군 공항 이전 문제의 활로를 모색하는 계기의 장을 마련하기 위해 정부 차원에서도 노력하겠다고 밝힌 바 있다.

구윤철 국무조정실장은 “광주 군 공항 이전 문제가 해법을 찾아 나갈 수 있도록 관계부처가 힘을 보태고, 국무조정실도 조정자의 역할과 노력을 다하겠다”면서 “두 지역 간 소통과 배려를 통해 상생 방안을 마련하고 함께 도약하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

한편 이날 회의 참석자들은 앞으로 관계부처 협의체를 중심으로 광주·전남이 군 공항 이전지역 선정에 진전을 이룰 수 있도록 지자체와 함께 실현 가능한 대안을 마련하고 조정해나가기로 했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr