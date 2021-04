[아시아경제 강나훔 기자] 엔씨소프트는 자사 K-POP 엔터테인먼트 플랫폼 '유니버스'에 아이돌그룹 오마이걸과 위아이, CRAVITY(크래비티)가 합류한다고 2일 밝혔다.

엔씨는 유니버스에 이들 세 팀의 '플래닛'을 이달부터 순차적으로 오픈할 계획이다. 플래닛은 유니버스 내에 마련된 아티스트와 팬들의 공간이다. 아티스트 별 플래닛 오픈 일정은 추후 공개한다.

현재 유니버스에는 11팀의 아티스트가 참여 중이다. 엔씨는 아티스트를 계속해서 늘려갈 계획이다.

유니버스에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지와 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

