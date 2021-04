코오롱몰, 창립 64주년 기념 감사 대축제 진행

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문이 운영하는 자사 공식 쇼핑몰 ‘코오롱몰’이 코오롱인더스트리 창립 64주년을 맞이해 감사 대축제 행사를 4월 한달 간 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 감사 대축제는 한달 동안 다양한 혜택을 제공하기 위해 아홉 가지 이벤트를 순차적으로 실시한다. 신규 가입 고객에게 최대 3만원 할인 쿠폰을 증정하며 주 차별로 새로운 구매 혜택을 순차적으로 공개한다는 계획이다.

매일 낮 12시부터 12시간 동안 진행하는 타임딜 이벤트는 매번 새로운 아이템을 합리적인 가격으로 만날 수 있다. 코오롱FnC의 브랜드를 포함해 라이프스타일 카테고리의 브랜드도 함께한다. 모든 구매 고객 중 15만원 이상 구매 시 스마트폰에 부착해 사용하는 스마트톡을 증정하며, 일정 기간 신규 가입 고객 대상 럭셔리 브랜드 추첨 이벤트도 진행할 예정이다.

이번 감사 대축제와 함께 코오롱몰만의 우수 고객 서비스 등급제인 ‘코오롱몰 클럽’도 런칭한다. 코오롱몰 클럽은 코오롱몰에서 연 구매 금액이 50만원 이상이면 자동 가입된다. 1년간 구매 금액에 따라 화이트, 그린, 블루, 퍼플, 블랙 5단계 등급으로 나뉘며, 각 등급마다 연간·월간 혜택을 제공한다. 가장 큰 혜택인 연간 12% 할인 쿠폰은 모든 등급 고객 대상으로 4월 연 1회 일괄 제공되는데, 이번 감사 대축제를 통해 5·6월에 코오롱몰 클럽에 신규 진입한 고객에게도 동일한 혜택을 제공할 예정이다.

고나현 코오롱몰 운영팀 팀장은 “코오롱인더스트리 창립 64주년을 맞아 사은의 의미를 담아 이번 코오롱몰 대축제를 기획했다"라며 "코오롱몰에서만 만날 수 있는 다양한 프로모션을 한데 묶어 더 큰 혜택을 제공하고자 한다. 또한 코오롱몰만의 전용 멤버십도 런칭하게 되면서 그 의미를 더했다”고 전했다.

