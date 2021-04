SK실트론 등 5개사, 작년 해외 M&A로 소부장 핵심기술 확보

산업부에 100대 소부장 핵심전략기술 품목 확인받아

소부장 외국법인 M&A 세액공제 지원 예정

[세종=아시아경제 권해영 기자] 지난해 SK실트론 등 국내 5개 기업이 해외 인수합병(M&A)을 통해 소재·부품·장비 핵심전략기술을 확보한 것으로 나타났다.

산업통상자원부는 원준, SK실트론, DL, CJ제일제당, SK종합화학 등 5개사가 지난해 인수한 기업의 생산 품목이 100대 소부장 핵심전략기술 관련 품목임을 최근 확인받았다고 1일 밝혔다.

이는 '소부장 외국법인 M&A 세액공제' 신청을 위한 것이다. 정부는 핵심 소부장 품목의 공급망 안정화 일환으로 M&A 성사 이후 인수금액에 대한 세액공제 혜택을 지원한다. 5개 기업은 법인세 신고시 인수가액의 5~10%에 해당하는 금액에 대해 세액공제를 신청할 계획이다.

산업부 관계자는 "이들 기업이 M&A를 통해 확보한 소부장 기술은 개발 난이도가 높고 그간 미국·일본·독일과 같은 소수 기술선진국이 글로벌 공급망을 독과점하고 있던 분야"라며 "핵심 소부장 품목에 국내 기업들의 진출이 본격화되고 있다"고 평가했다.

배터리 소재 열처리 장비업체인 원준은 M&A를 통해 탄소섬유 열처리분야 선진 기술을 확보했다. SK실트론은 듀폰의 실리콘 카바이드 사업부 인수를 통해 미국, 유럽이 주도하는 차량용 반도체 시장에 본격 진출할 기반을 마련했다. DL은 크레이튼의 고기능성 고무 사업부 인수를 통해 고기능 탄성 소재 및 부품 생산 원천기술 관련 지적재산권(IP)을 700건 이상 확보했고, CJ제일제당은 효소 생산 전문기업 유텔 인수를 통해 미국 연구개발(R&D)센터와 중국 내 2개 생산공장을 확보했다. SK종합화학은 아르케마의 고기능성 폴리머 제조 기술을 확보했다.

이경호 산업부 소재부품장비협력관은 "해외 M&A를 통한 핵심 품목의 공급안정성 조기 확보 및 글로벌 공급망 참여 확대가 가시화 되고 있다"며 "소부장 기술확보는 산업강국으로 도약하는 원동력이 될 수 있는 만큼 앞으로도 소부장 기업의 해외 M&A에 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

