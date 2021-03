[아시아경제(수원)=이영규 기자] 김선희(62) 전 국토연구원 선임연구위원이 1일 수원시정연구원장에 취임했다.

김 원장은 국토연구원 국토환경자원연구부 본부장, 국토연구원 선임연구위원 등을 지냈다.

국가물관리위원회 위원으로 활동하며 국가물관리 계획수립 관련 자문과 국가사무 지방이양추진위원으로 활동하며 공적을 인정받아 2002년 대통령 표창을 받았다.

2011~2019년 수원시 좋은시정위원회 도시재생전문위원장, 안전ㆍ도시위원장으로 활동했다.

염태영 수원시장은 지난 달 31일 집무실에서 김 원장에게 임명장을 수여했다.

김 원장은 "2021년은 수원특례시의 성공적인 출범을 준비하는 중요한 해"라며 "제가 가진 역량을 적극적으로 발휘해 특례시 지위에 걸맞은 자치권한을 확보하고, 실질적인 성과를 거두겠다"고 포부를 밝혔다.

