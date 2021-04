[신간안내] '오! 딸기' 外

◆오! 딸기= 냉장고 구석에 쳐박혀 쭈글쭈글해진 딸기가 새로운 자아를 찾아 떠나는 모험기다. "못생겨져도 괜찮아". 냉장고 밖에서 딸기의 새로운 이야기가 펼쳐진다. 0~7세 아동을 위한 그림책.(이수연·설찌 지음/키즈엠)

◆아들아, 돈 공부해야 한다= 25년간 유통업계에 종사해온 저자가 자녀에게 경제의 기본 원리와 부(富)의 노하우를 전한다. 50억 자산가인 저자는 근로소득을 자본소득으로 전환해 축재했다. 국내 유명 부동산 카페에서 살아 있는 현실경제 이야기를 전하는 글로 누적 조회수 100만건도 기록했다.(정선용 지음/알에이치코리아)

◆나는 자는 동안에도 돈을 번다= 코로나19로 유튜브·틱톡과 함께 블로그가 새로운 시장으로 떠올랐다. 5년째 블로그를 운영 중인 저자가 하루 1시간씩 투자해 월 300만원이나 번 노하우가 담겼다. "현재 월급에 만족하지 않다면, 주식·부동산에 투자 할 여윳돈이 없다면 당장 블로그에 뛰어들라."(리뷰요정리남 지음/다산북스)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr