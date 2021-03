괭생이모자반 피부질환 개선 효능발견…특허출원

해양생물자원관·인제대 공동 연구팀 연구결과

[세종=아시아경제 문채석 기자] 해양수산부는 중국에서 대량 유입되는 해조류인 괭생이모자반 추출물에서 염증성 피부 질환인 건선을 예방하거나 치료하는 효능을 발견했다고 1일 밝혔다.

해수부 산하 국립해양생물자원관과 인제대학교 의과대학 공동연구팀은 면역체계를 자극해 피부에 건선을 일으키는 약제인 이미퀴모드를 실험용 쥐에 투여했다. 이후 괭생이모자반 추출물을 추가로 투여해 건선을 유발하는 인자가 현저히 줄어들면서 건선 증상이 감소하는 효능을 확인했다.

연구팀에 따르면 스테로이드 약물을 사용한 기존 건선 치료제는 오랜 기간 바르면 모세혈관 확장, 피부 위축 등 여러 가지 부작용이 나타날 수 있다. 반면 괭생이모자반 추출물은 부작용이 없는 천연물로 건선을 예방하거나 치료제로 개발될 가능성이 크다.

연구팀은 이번 연구 결과에 대해 특허 출원을 마쳤다. 해양생물자원관은 앞으로 민간 기업 등과 추가 연구를 진행해 괭생이모자반 추출물을 의약 소재 등으로 상용화할 수 있도록 지원할 계획이다.

괭생이모자반은 학명 '사르가숨 호르네리'라고 불리는 모자반과의 다년생 갈조류다. 작은 방석 모양의 뿌리에서 여러 개의 가지가 뻗어 나오며 보통 3~5m 크기로 자란다. 수심 40~60m 정도에선 10m 이상으로 자라기도 한다. 한국에 유입되는 괭생이모자반은 대부분 중국 연안의 암석에 붙어살다가 파도나 바람에 의해 떨어져 나온 것으로 보통 3~6월 사이 대량으로 발생한다.

