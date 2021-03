[아시아경제 김봉주 기자] 31일 방송된 MBC '라디오스타'에서 장동민이 무개념 TOP으로 황현희를 꼽았다.

이날 방송에서 장동민은 황현희에 대해 "극히 개인주의적인 성향이 있다"고 말했다.

장동민은 "일 때문에 집합을 걸었을 때가 있다. 동기 중 한 명이 선배랑 회의를 하고 있어서 안 왔다. 그 동기 대신 혼날 사람을 물어서 동기가 다 손을 들었는데 황현희만 안 들었다"라고 말했다.

황현희는 자신의 개인주의를 인정했다.

황현희는 "그렇다고 피해를 주는 건 아니다"라면서 "선배랑 아이디어 회의를 하면 집합에 빠질 수가 있다. 그래서 제일 위의 선배랑 친해지려고 했다"라며 박성호를 언급했다.

그는 이어 "칼퇴근을 위해 가방을 안 들고 다녔다"라고 말했다.

