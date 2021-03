"수에즈운하 통행 순조로워"…4일 내 통행체증 해소

[아시아경제 권재희 기자] 일주일 만에 재개된 이집트 수에즈 운하의 통행이 현재 순조롭게 진행되고 있는 것으로 나타났다.

30일 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국동부표준시(EDT)로 29일 오후 9시15분께 홍콩 선적 화물선 'YM 위시'호가 수에즈 운하 남단을 빠져나와 사우디아라비아의 홍해 인근 도시 제다로 향했다.

YM위시호는 수에즈 운하에서 좌초됐던 초대형 컨테이너선 '에버기븐'호가 완전히 부양한 뒤 수에즈 운하를 통과한 첫 선박이다.

선박 운항정보 사이트 '마린트래픽'에 따르면 YM위시호의 성공적인 통과 이후 많은 선박이 수에즈 운하에서 이동하고 있다.

이집트 언론 알아흐람에 따르면 오사마 라비 수에즈운하관리청(CSA) 청장은 29일 브리핑에서 30일 아침까지 수에즈 운하에서 양방향으로 선박 113척이 통과할 예정이라고 밝혔다.

이어 4일 안에 통행 체증이 해소될 것이라고 강조했다.

에버기븐호가 좌초하면서 수에즈 운하를 통과하기 위해 대기한 선박은 약 422척이라고 알아흐람은 전했다.

앞서 중국에서 출발해 네덜란드 로테르담으로 향하던 파나마 선적의 에버기븐호가 지난 23일 수에즈 운하 중간에서 좌초하면서 운하의 통행이 마비됐다.

에버기븐호는 길이 400m, 총톤수 22만4000t의 대형 선박이다.

