아프리카TV는 정재민 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략 대학원장을 사외이사로 신규선임했다고 30일 공시했다.

