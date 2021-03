일자리카페 '잡스인천', 내달부터 신중년 지원프로그램 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)가 운영하는 일자리카페 '잡스인천'이 4050세대를 대상으로 '신중년 지원프로그램'을 운영한다.

자기 자신을 가꾸고 인생을 행복하게 살기 위해 노력하며 젊게 생활하는 중년을 뜻하는 '신중년'을 위한 이번 프로그램은 다음 달부터 10회에 걸쳐 무료로 온라인(Zoom) 강의로 진행된다.

우선 다음 달 트위터와 페이스북 등 사회관계망서비스(SNS)에 가입한 이용자들이 서로 정보와 의견을 공유하면서 대인관계를 넓힐 수 있는 플랫폼인 '소셜미디어' 활용을 중심으로 4차례 열린다.

강의주제는 '블로그 마케팅'(7일), '인스타그램 따라잡기'(14일), '구굴 드라이브 활용'(21일), '사업계획서 작성법'(28일)으로 매주 수요일 오후 2~4시 진행된다.

수강 신청은 매주 월요일 오전 10시부터 잡스인천 홈페이지(www.jobsincheon.kr)를 통해 접수하면 된다. 선착순으로 15명씩 모집한다.

인천시 지원으로 2017년에 문을 연 잡스인천(남동구 예술로 126)은 인천시민 누구나 이용할 수 있는 열린 일자리 소통공간이다.

