세종시, 지역사회서비스 투자 신규 사업 공모

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 지역사회서비스 투자 부문에 신규사업을 공모한다고 29일 밝혔다.

지역사회서비스 투자 사업은 지역 주민의 욕구에 맞춰 지역사회서비스를 발굴·시행하는 일종의 복지사업으로 이용자가 직접 자신에게 필요한 서비스를 선택해 이용할 수 있게 하는 것이 핵심이다.

신규 사업 공모분야는 성인, 장애인 2개 분야로 나뉘며 지원대상은 사업 추진이 가능한 제공기관이다.

공모접수는 29일~내달 9일까지 세종시 지역사회서비스지원단을 방문하거나 이메일 등으로 가능하다.

시는 공모를 통해 1개 신규 사업을 발굴하고 오는 7월 이용자 모집에 나설 계획이다.

공모에 관한 기타 자세한 내용은 사회서비스원 및 지역사회서비스지원단 홈페이지에 게시된 공고문 또는 시청 홈페이지 공지사항을 참조하면 된다.

한편 시는 현재 아동·청소년, 노인, 가족, 장애인 4개 분야에서 아동·청소년심리지원과 아동·청소년정서발달, 아동·청소년비전형성, 스포츠인성융합운동, 노인문화예술교육, 꿈을 이루는 행복한 가정 만들기, 장애인 보조기기 렌탈 총 7개 지역사회서비스를 제공하고 있다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr