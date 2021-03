"우리 조합원 고용 해달라"…코로나19 속 수백명 집회에 경찰 수사

[아시아경제 정동훈 기자] 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 지침으로 서울 지역 내에서 10인 이상 모이는 집회 개최가 불가능한 가운데 양대 노총 건설노조원들이 수백명 규모의 집회를 열어 경찰이 수사에 나섰다.

29일 경찰에 따르면 서울 서부경찰서는 수색6·7재정비촉진구역 주택재개발사업 공사 현장 등에 9명 이상 모여 집회를 한 혐의로 집회 주최자와 참가자 등을 수사하고 있다.

민주노총과 한국노총 건설노조 조합원들은 각자 연맹 소속 조합원 고용을 요구하며 수색 공사 현장 시위를 지난해부터 이어오고 있다. 집회 참가자는 많게는 수백 명까지 늘어났다. 은평구는 지난 9일과 19일 2차례 집회 참가자 등 불특정 다수를 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 경찰에 고발했다.

앞서 지난 26일에는 수색6구역 공사 현장을 점거하려던 한국노총 조합원 29명이 건조물침입 혐의로 경찰에 연행되기도 했다.

