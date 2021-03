방문규 수은 행장, 2차전지 소재기업 방문…금융지원 약속

방 행장 “한국판 뉴딜 산업의 수출경쟁력 제고를 위해 정책금융기관 역할 다할 것”



[아시아경제 박선미 기자]방문규 수출입은행장이 한국판 뉴딜산업 현장을 찾아 수출경쟁력 강화를 위한 적극적인 금융지원을 약속했다.

한국수출입은행(이하 수은)은 방 행장이 전남 여수에 있는 2차전지 소재 생산기업 재원산업을 방문했다고 28일 밝혔다. 재원산업은 전기자동차, 에너지저장장치(ESS) 등에 쓰이는 2차전지용 도전재, 전해액과 디스플레이, 반도체 제조공정에 사용되는 전자용제를 생산하는 중견기업이다.

국내와 중국, 말레이시아 등지에 생산 설비를 보유 중이며, 지난해 수출 1억달러 탑을 수상하고, 매출액 2050억원을 달성했다.2019년에는 천진 등 중국 동부지역에 있는 디스플레이 및 2차전지 제조사들에 수출을 확대하기 위해 산둥성 빈저우시에 현지 기업과 합작법인을 설립했다.

수은은 재원산업의 글로벌 진출을 돕기 위해 지난해 이 기업의 중국 공장 시설을 만드는데 필요한 자금 675만달러를 지원한 바 있다.

심성원 재원산업 대표는 방 행장과 면담 자리에서 “유럽 등을 중심으로 급격히 수요가 증가하는 전기자동차 배터리 분야와 고도의 기술이 필요한 반도체용 소재·부품·장비 전자용제 사업에 집중해 사업영역을 확대할 계획"이라며 “이를 위한 기술개발과 해외시장 확장에 따른 지속적인 투자에 수은의 적극적인 금융지원이 필요하다”라고 건의했다.

이에 대해 방 행장은 “한국판 뉴딜산업의 수출경쟁력 제고를 위해 필요한 운영자금과 해외시장 개척에 필요한 해외투자자금 등 기업이 필요한 자금이 적기에 지원될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

