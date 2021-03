[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 제76회 식목일을 앞두고 27일 오전 10시 삼성산2터널 상부공원(금천초등학교 앞)에서 구민과 함께하는 나무심기 행사를 개최했다.

이날 유성훈 금천구청장을 비롯 다문화가족 등 가족단위 주민 100명이 참여, 이팝나무, 산철쭉, 영산홍 등 총 615그루 나무를 심었다.

유성훈 금천구청장은 “이번 행사를 통해 자연의 소중함을 다시 한번 되새기고, 생활 속 녹색문화를 확산하는 하는 계기가 되길 바란다”며 “구민들이 언제든지 자연의 녹음을 만끽하며 삶의 여유를 누릴 수 있는 녹색도시 금천을 만들어 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr