"세제·변기물·오줌 마시게 해...서당서 엽기적 학대 당한 딸" 청원

[아시아경제 나한아 기자] 서당으로 불리는 경남 하동의 한 예절 학교 기숙사에 입소한 초등학생 딸이 같은 방 아이들에게 집단 폭행과 고문을 당했다며 가해 학생들의 엄벌을 요구하는 내용의 글이 청와대 국민청원게시판에 올라왔다.

지난 24일 피해 학생의 학부모는 청와대 국민청원게시판에 '집단폭행과 엽기적인 고문과 협박, 갈취, 성적 고문 딸아이가 엉망이 되었습니다. 제발 도와주세요'라는 제목의 글을 게시했다.

이 학부모는 "하동 지리산에 있는 서당(예절기숙사)에서 딸아이가 지난 1월 중순부터 2월 초까지 같은 방을 쓰는 동급생 1명과 언니 2명 등 총 3명에게 말이 안 나올 정도의 엽기적인 고문, 협박, 갈취, 폭언, 폭행, 성적 고문을 당했다"라고 주장했다.

학부모는 딸이 당한 학대를 구체적으로 묘사했다. 학부모는 "딸아이의 머리채를 잡고 화장실 변기 물에 얼굴을 담그고 실신하기 직전까지 잠수시키고, 화장실 청소 솔로 이빨을 닦게 하고 세탁 세제와 섬유유연제를 텀블러에 담아 억지로 마시게 했다. 샴푸와 바디워시를 입 안에 넣고 고통스러워하자 물을 먹인다며 변기 물을 마시게 했다"라고 적었다.

이어 "자신들의 오줌을 먹게 강요했다. 또 옷을 벗겨 찬물로 목욕하게 만들고 차가운 벽에 열중쉬어 자세로 등을 붙이라고 한 뒤 찬물을 계속 뿌리는 고통을 주었으며 상식 이상의 성적인 고문을 하거나 엽기적인 행동으로 딸을 괴롭혀왔다"라고도 했다.

특히 "피부 안 좋아지게 만든다며 얼굴에 바디 스크럽으로 비비고 뜨거운 물을 붓고 눈에는 못생기게 만든다며 향수와 온갖 이물질로 고통을 주는 등 악마보다 더 악마 같은 짓을 저희 딸한테 행하였다"라고 울분을 토했다.

그는 "딸이 수치심에 이같은 사실을 (내게) 말할 때도 조심스러워했다"라며 "딸은 휴대폰이 없어 도움을 청할 수 없었고 서당에 말해도 늘 해결되지 않았기에 당연히 보호받지 못할 거라는 걸 알았다고 한다"라고 했다. 그러면서 "사건을 처음 알게 된 날 딸이 통화하며 걱정시켜 미안하다고 울더라. 가슴이 찢어지고 하늘이 내려앉는 것 같았다"라며 "(딸이) 여러 번 극단적인 선택을 시도할까 생각했지만, 엄마와 아빠가 생각나서 죽지 못했다는 말까지 했다"라고 했다.

또한 "서당 측이 진실을 알고도 모른 척했고 가해자들은 여전히 일부 범행을 부인하고 있다"라고 분노했다. 그는 "아이를 병원에 데려가겠다는 서당 측 이야기를 듣고 주말에 함께 가겠다고 했으나 본인들이 잘 관찰하고 있다며 주말 이후 다른 병원을 가겠다고 하더라"며 "그 말을 믿었기에 감사하다고만 했는데, 서당 측 약속과는 달리 딸은 그날도 가혹한 폭행과 고문을 당해야 했다"라고 주장했다.

그는 "가해자들과 서당에 강한 수사와 조사가 필요하다"라며 "가해자들과 은폐 하려는 서당 측이 처벌받을 수 있도록 도와달라"라고 호소했다.

앞서 하동교육지원청은 학교폭력심의위원회를 열고 가해 학생 3명에게 출석정지 5일, 서면사과, 본인 특별교육, 보호자 특별교육 등 처분을 내렸다.

피해 학생의 학부모는 하동교육지원청의 처분이 약하다며 고소장을 냈고 경찰이 가해 학생들을 조사하고 있다.

