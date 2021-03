[포토]김선갑 광진구청장, 새봄 맞이 대청소 앞장 서

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 새봄을 맞아 깨끗하고 쾌적한 도시환경을 조성하고 코로나19 확산을 방지하기 위해 대청소를 실시했다.

구는 26일 오전 7시부터 9시까지 지역내 주요 간선도로 및 보도, 버스정류장 주변에서 코로나19 방역수칙을 철저히 준수, 청소를 진행했다.

또, 소형 살수차 2대를 투입, 맛의 거리 등 이면도로, 버스정류장 물청소를 하고, 흡입준설차를 활용해 빗물받이 담배꽁초 등을 수거했다.

이 날에는 김선갑 광진구청장도 참여해 군자역 일대 버스정류장에서 물청소를 하고, 능마루 맛의 거리 청소에 직접 나섰다.

김 구청장은 “코로나19 장기화로 마음이 무겁지만 겨우내 쌓였던 주변 먼지를 걷어내면서 힘들었던 기억까지 싹 걷고 새로운 마음으로 봄을 맞이했으면 좋겠다”며 “일상으로 돌아갈 날까지 긴장을 늦추지 말고 철저하게 방역수칙을 지켜주기 바란다”고 말했다.

구는 이번 청소를 시작으로 매월 네 번째 수요일 ‘광진클린데이’를 정기적으로 운영, 주요 간선도로변 분진과 미세먼저 제거를 위한 물청소 작업을 실시할 계획, 향후 지역내 전통시장상인회와 협의, 시장 내 물청소 등도 순차적으로 실시할 계획이다.

