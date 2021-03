판타지오, 250억원 규모 유증 결정

[아시아경제 유현석 기자] 판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 744 전일대비 12 등락률 -1.59% 거래량 678,906 전일가 756 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-15일판타지오, 박종진·신영진 각자 대표 체제로… “음반 제작 강화”[특징주] 판타지오, 경영권 변경 주총 앞두고 강세 close 는 운영자금과 타법인 증권 취득자금을 위해 250억원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다고 26일 공시했다.

1주당 신주 0.65052주를 배정한다. 구주주 대상 청약은 오는 6월4일부터 같은 달 7일까지다. 납입일은 오는 6월14일이다. 신주의 배정기준일은 다음달 28일이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr