남원시, 지리산 정령치 순환버스 내달 1일부터 운행 재개

하루 6회 운영

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시는 내달 1일부터 지리산 정령치 순환버스 하루 6회 운행을 재개한다고 26일 밝혔다.

정령치 순환버스는 남원역을 출발해 지리산 정령치까지 운행하는 셔틀버스다.

시는 이용객의 안전을 위해 지난해 11월부터 동절기 정령치 도로 통행제한에 따라 하루 3회 달궁까지 단축 운행해왔다.

정령치 순환버스는 주천, 운봉, 인월, 산내, 뱀사골, 정령치 등 지리산 곳곳을 운행하여 지리산 둘레길을 방문하는 관광객들로부터 높은 호응을 받아왔다.

지난 2019년 첫 운행을 시작한 이래로 이용객이 꾸준히 증가해 지난해에만 9500여 명의 관광객과 시민이 정령치 순환버스를 타고 지리산을 올랐다.

시는 내달 1일부터 광한루원을 경유하여 지리산과 시내 관광을 연계한 지역 관광산업 활성화에 힘을 보탤 예정이다.

코로나19 예방을 위해 운행 전 차량 내부소독과 승객용 손소독제 비치, 마스크 착용 안내 등 방역지침을 준수할 방침이다.

주천면 방향 경유 노선 (3회), 인월면 방향 경유 노선(3회) 총 6회 운행하며, 요금은 1000원이다.

남원역 출발 첫차는 오전 7시 30분 막차는 오후 4시이며 월요일은 휴무이다. 자세한 운행노선은 남원시 홈페이지에서 확인할 수 있다.

남원시 관계자는 “지리산 관광의 대표 도시인 남원시를 찾는 관광객과 시민들에게 교통 편의를 제공해 지리산 둘레길 등을 편리하게 이용 할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라며 “앞으로도 더욱 많은 관광객들이 남원을 찾아 좋은 추억 만들 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

