광주 광산구 어린이급식관리지원센터 운영위원회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구 어린이급식관리지원센터는 지난 24일 호남대 복지관 2층 회의실에서 ‘2021년 1차 운영위원회’를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 운영위원회에는 광주시, 광산구 담당자 및 어린이집 연합회장(가정/민간/법인), 유치원 연합회장, 지역아동센터 연합회장 등 13명이 참석했다.

또한 주요사업 및 예산 계획 변경사항에 대한 심의·의결을 진행했다.

더불어 어린이 식생활안전관리 특별법 개정에 따른 어린이 급식소 센터 등록 의무화 운영 방안에 대해서도 의견을 공유했다.

광산구 어린이급식관리지원센터는 지난 2013년 7월부터 호남대 산학협력단이 위탁 운영해오고 있으며, 관내 영양사 고용의무가 없는 100인 미만의 어린이집, 유치원, 지역아동센터 381개소를 등록 관리하고 있다.

양은주 센터장은 “체계적인 영양, 위생관리를 통해 어린이들의 안전하고 건강한 급식 제공 및 올바른 식습관 형성을 위해 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr