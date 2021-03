담양교육지원청, 제2기 교육 참여위원회 관심 높아

담양교육참여위원회 구성 위한 첫걸음

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 지난 24일 오후 청사 대회의실에서 제2기 교육 참여위원회 구성을 위한 설명회를 했다고 25일 밝혔다.

이번 설명회 자리에는 코로나19 시대임에도 불구하고 학부모, 교직원, 교육 시민단체, 지역민 등이 참석해 다양한 질문을 하는 등 많은 관심을 보여 눈길을 끌었다.

이날 설명회에 앞서 김철주 교육장은 교육 참여위원회의 역할을 강조하며 “앞으로도 담양교육에 아낌없는 관심과 성원을 부탁드리고, 담양교육 발전을 위해 여러분들과 함께 나아가겠다”고 말하며 새로 구성될 제2기 교육 참여위원회에 큰 기대를 보였다.

이번 설명회를 시작으로 담양교육지원청에서는 제2기 교육 참여위원회 구성을 위한 후보 접수를 내달 13일까지 진행한다.

지원 자격은 담양군 내 재학생, 학부모, 교직원단체, 교육 시민사회단체, 지역 인사 등 지원 분야에 맞는 조건을 갖추면 되고, 해당 조건과 모집 방법에 대한 자세한 사항은 담양교육지원청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

새로 구성될 제2기 전라남도담양교육참여위원회는 오는 5월에 발족하여 활동을 시작하고 담양교육에 대한 정책 수립과 평가에 대해 담양교육지원청과 함께 고민할 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr