[아시아경제 김혜원 기자] 구자열 한국무역협회 회장이 25일 삼성동 트레이드타워에서 열린 한국-아랍소사이어티(KAS) 제17회 이사회에서 신임 이사장으로 선임됐다.

한국-아랍소사이어티는 양 지역 간 경제, 문화, 학술, 인적 교류 등 다양한 분야의 교류와 협력 증진을 위해 2008년 설립된 민관합동 비영리 공익재단이다.

이날 이사회에는 외교부 고경석 아중동 국장을 비롯해 후세인 에이 알-카타니 에쓰오일(S-Oil) 대표이사, 유달승 한국중동학회장 등 한국 측 이사진 11명과 아델 아다일레 주한요르단 대사(KAS 부이사장), 압둘라 사이프 알 누아이미 주한아랍에미레이트 대사, 바데르 알아와디 주한쿠웨이트 대사 등 중동 측 이사진 14명이 참석했다.

