[아시아경제 이동우 기자] 플라이강원은 ‘희망의 날개’ 사연 공모 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

이벤트는 다음달 16일까지 진행하며 누구나 참여할 수 있다. 본인, 친구, 가족, 연인과 제주 여행을 가야 하는 사연을 주제로 응모하면 된다.

응모 방법은 플라이강원 홈페이지에서 지원서를 다운 받아, 자신의 사연을 작성해 이메일로 제출하면 된다.

내부 심사를 거쳐 선정된 5팀(1팀당 2명, 총 10명)의 당첨자는 다음달 23일 플라이강원 홈페이지와 공식 SNS를 통해 발표된다.

당첨자에게는 양양~제주 노선 무료 왕복 항공권(1팀 2매), 제주 신화월드 랜딩관 2박3일 숙박권, 렌터카 60시간으로 구성된 제주 여행 패키지를 제공한다.

플라이강원 관계자는 “이번 이벤트는 항공권뿐 아니라 호텔과 렌터카까지 제주 여행의 모든 것을 제공하는 좋은 기회로 많은 참여 바란다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr