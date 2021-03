[포토]오승록 노원구청장, 노원구-중앙하이츠아쿠아 업무협약식 체결

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 24일 오전 11시 구청장실에서 공공기여시설 관리 및 업무를 위한 노원구-중앙하이츠아쿠아 업무 협약 체결식을 가졌다.

이날 체결식은 열악한 환경에서 운영되던 ‘자기주도학지원센터’를 중앙하이츠아쿠아아파트(중계2,3동) 내 시설로 리모델링 및 이전하고 ‘노원교육플랫폼’으로 새롭게 출발하기 위해 추진됐다.

협약을 통해 노원교육플랫폼 사업 중단 시까지 구청은 노원교육플랫폼의 운영 및 관리를 입대위는 해당 사업과 관련한 업무 협조를 수행하게 된다.

노원교육플랫폼은 코로나19로 중요성이 더욱 부각되고 있는 자기주도학습 및 진로진학 상담 등을 통해 교육특구 노원구의 교육지원 역할을 선도할 계획이다.

이날 협약식에는 오승록 구청장을 비롯 남궁정 중앙하이츠아쿠아 입주자 대표 및 입주자대표위원 등이 참석한 가운데 협약서 서명 및 교환, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “주차 등 불편함에도 불구하고 이렇게 협조해 주셔서 감사하다”며 “노원교육플랫폼이 중앙하이츠아쿠아 내로 입주하면서 이용자들의 센터 접근성이 높아져 기쁘게 생각한다”고 말했다.

