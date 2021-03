K쇼핑, 모바일 선물하기 서비스 확대…인기 브랜드 최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 24일 모바일 쇼핑에 특화된 선물하기 서비스 기능을 확대한다고 밝혔다. 모바일 또는 온라인으로 구매해 선물하는 모바일 상품권 ‘기프티쇼’를 판매하고, 선물을 받을 사람의 연락처만 알면 간편하게 상품 선물하기가 가능해진다.

K쇼핑은 오는 25일 선물하기 관을 오픈하고 다음달 7일까지 2주 동안 브랜드·상품별 할인 및 10% 적립금 페이백 프로모션을 진행한다.

7월 합병을 앞둔 KT엠하우스와의 첫 협업 사례로 총 29개 브랜드, 450여개의 기프티쇼를 선별해 대거 입점시키고, 오픈 기념으로 5개 인기 브랜드의 모든 상품 및 일 한정 특가상품을 최대 30% 할인해 판매한다.

KTH 관계자는 “향후 K쇼핑 모바일 쇼핑환경에 적합한 상품을 지속 확대하고, 선물하기 이용현황 빅데이터를 기반으로 고객들의 니즈에 맞는 선물 추천 기능을 강화해나갈 것”이라고 밝혔다.

