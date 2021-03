[아시아경제 유현석 기자] 클라우드에어 클라우드에어 036170 | 코스닥 증권정보 현재가 1,310 전일대비 180 등락률 -12.08% 거래량 10,085,673 전일가 1,490 2021.03.23 15:30 장마감 관련기사 간판 바꿔단 상장사, 주가 평균 8% 하락클라우드에어, 작년 영업손실 10억원…적자 확대클라우드에어, 이산화탄소 배출 활용 '아스타잔틴 고속 전환 방법' 관련 특허권 3건 기술이전 close 는 공시를 통해 '적정' 의견의 2021년도 감사보고서를 제출했다고 23일 밝혔다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 클라우드에어의 연결기준 매출액은 전년 대비 0.6% 증가한 135억7421만원을 기록했다.

회사 측은 "현재 현대기아차 협력사 인증평가제도(SQ인증)에서 A등급을 받아 품질 및 생산성을 인정받고 있으며, 생산정보화시스템(ERP)을 리뉴얼하는 등 제품 신뢰성 확보에 역량을 집중하고 있다"며 "신제품 개발등을 통해 차량용 LED 매출을 확대해 2021년 목표를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

이어 "탄소중립 및 친환경 신재생 에너지 활용 분야를 사업목적에 새롭게 추가한 만큼 신성장 동력을 위한 신사업에도 박차를 가하겠다"고 말했다.

