[아시아경제 김혜원 기자] 삼성생명공익재단은 22일 이사회를 열고 서정돈 전 성균관대 총장을 신임 이사장으로 선임했다고 밝혔다. 임기는 23일부터 3년이다.

서 이사장은 성균관대 이사장, 성균관대 총장, 성균관대 의과대학 초대학장 등을 역임했다.

삼성생명공익재단은 1982년 설립돼 맞벌이 가정을 위한 보육사업과 삼성서울병원, 삼성노블카운티를 건립해 운영하고 있다.

이번 인사는 삼성생명공익재단 이사장을 겸하고 있던 이재용 삼성전자 부회장이 자리에서 물러난 데 따른 것이다. '사회복지사업법'은 '금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람'은 사회복지법인의 이사 등 임원을 맡을 수 없도록 규정한다.

