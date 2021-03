파크로쉬, '스프링 풀'&'로맨스 인 정선' 패키지 출시

'스프링 풀', 수목원 입장권과 핸드케어세트 제공

'로맨스 인 정선', 와플세트·사봉 바디스크럽 세트 증정



[아시아경제 김유리 기자] 강원 정선군 파크로쉬 리조트앤웰니스는 자연 속에서 봄 기운을 느낄 수 있는 시즌 패키지를 선보인다고 22일 밝혔다.

5월31일까지 판매하는 '스프링 풀 패키지'는 파크로쉬에서 휴식하면서 인근 수목원에서 봄꽃 산책을 할 수 있도록 기획한 패키지다. 객실 1박과 요가, 명상, 피트니스 등 웰니스 프로그램을 수강할 수 있는 웰니스 클럽 이용 2인, 사우나, 인도어 스파, 야외 자쿠지 이용이 가능한 아쿠아 클럽 이용 2인이 포함되며 가격은 34만9000원부터다. 파크로쉬에서 차량 8분 거리에 위치한 수목원 '로미지안 가든' 입장권 2매도 제공된다. 손 세정제, 핸드 크림 등을 포함한 향기 브랜드 '오센트'의 핸드 기프트 세트도 증정한다.

로미지안 가든은 '자연 속 명상과 사색'을 테마로 한 곳으로 23개의 테마 스폿과 산책길, 베고니아 스마트 팜 등을 갖추고 있다. 봄에는 진달래, 산철쭉, 산수유, 산목련 등을 볼 수 있다.

'로맨스 인 정선' 패키지는 6월30일까지 판매하며 객실 1박과 조식 뷔페 2인, 요가, 명상, 피트니스 등 웰니스 프로그램을 수강할 수 있는 웰니스 클럽 이용 2인, 사우나, 인도어 스파, 야외 자쿠지 이용이 가능한 아쿠아 클럽 이용 2인이 포함된다. 가격은 45만6000원부터 투숙일과 객실 타입에 따라 달라진다. 사봉의 바디 스크럽 듀오 세트도 증정한다. 패키지 예약 고객에게는 로쉬카페 '정선풀 와플 세트'도 제공한다. 정선 대표 식재료인 '곤드레'를 넣어 반죽한 와플에 벌꿀집과 인절미 아이스크림을 얹은 시즌 메뉴로 커피 또는 티와 함께 즐길 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr