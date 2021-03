이낙연 “오세훈·박형준 고발돼 조사받을 처지…거짓말 언젠가 드러나기 마련”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 공동 상임선대위원장은 22일 국민의힘 오세훈 서울시장·박형준 부산시장 후보를 향해 “모두 고발돼 조사를 받아야 하는 처지가 됐다. 거짓말은 언젠가 드러나기 마련”이라고 비판했다.

이 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 “서울시와 부산시장 후보들이 부동산 의혹을 풀지 못하고 거짓말을 계속하면 서울시와 부산시의 도덕적 긴장을 어떻게 확보할 수 있을지 걱정하지 않을 수 없다”며 이같이 말했다.

그는 “야당의 서울시장 후보는 내곡동 땅 ‘셀프보상’ 의혹에 대해 엉뚱한 해명을 한 뒤 진실이 드러나면 말을 바꾸는 일을 몇차례나 되풀이하고 있다”며 “야당의 부산시장 후보는 엘시티 특혜분향 의혹에 대해 국민 상식과 동떨어진 해명으로 그날그날 버티고 있다”고 비판했다. 이어“게다가 야당 부산시장 후보는 불법사찰 관여 의혹을 받고 있다”고도 지적했다.

그러면서 “지도자에게 도덕성은 가장 중요한 덕목이다. 물은 위에서 아래로 흐르기 때문”이라며 “지도자의 도덕성은 조직의 도덕성에 결정적 영향을 준다. 서울시민과 부산시민 여러분께서 이점을 각별히 주목해주셨으면 한다”고 당부했다.

