[아시아경제 임철영 기자] 인도 증시가 6거래일 만에 반등에 성공했다.

19일(현지시간) 인도 센섹스 지수는 전 거래일 대비 641.72포인트(1.30%) 상승한 4만 9858.24로 올라섰다.

지수는 지난 12일부터 5일 연속 하락세를 지속하면서 4만 9200선까지 밀렸지만 이날 반등으로 다시 5만선에 근접했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr