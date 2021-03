조선이공대, 지역 기관·단체와 광주형 공공배달앱 활성화 ‘맞손’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선이공대학교는 포스트 코로나 시대 광주광역시에서 추진하고 있는 광주형 공공배달앱 관련 단체·기관과 가맹점 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 업무협약은 (재)광주광역시고용경제진흥원, 광주형프랜차이즈최고경영자협회, 지역 업체 등이 참여했다.

업무협약은 조선이공대 전문대학 혁신지원사업1유형을 통한 산학협력혁신의 일환으로 추진됐다.

이들은 앞으로 광주형 공공배달앱 가맹점 활성화 및 소상공인 상생발전과 소비자 권익증진을 위해 상호협력에 대한 이해를 공유하고, 상호 지원하는 사항을 규정하기로 했다.

주요 내용은 ▲광주형 공공배달앱 가맹점 활성화를 위한 상호협력 ▲지역 내 소상공인 광주형 공공배달앱 활용을 통한 경쟁력 강화 ▲광주형 공공배달앱 가맹점 전문 경영 교육지원 ▲광주형 공공배달앱 지속가능 성장을 위한 연구 ▲광주형 공공배달앱 관련 정책 홍보 등이다.

송지현 프랜차이즈창업경영과학과장은 “프랜차이즈창업경영과의 산학협력 네트워크를 통해 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 계기를 만들 수 있어 보람을 느낀다”며 “앞으로도 광주형 공공배달앱의 대중화를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

조순계 총장은 “코로나19로 어려운 환경 속에서 우리 대학은 광주형 공공배달앱 활성화 등 다양한 방안을 함께 모색하고 있다”며 “향후 변화한 환경에 맞춘 교육과정을 통해 학생들의 성공적인 창업에 기여하는 것은 물론 지역경제 활성화를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

