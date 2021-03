신세계 총수 일가 지난해 연봉 142억원…정용진 33억·정유경 29억

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계그룹 총수 일가가 지난해 신세계와 이마트로부터 142억원 가량을 보수로 받은 것으로 나타났다.

17일 신세계와 이마트의 사업보고서에 따르면 정용진 신세계그룹 부회장은 지난해 이마트에서 급여 20억3400만원, 명절 상여와 성과급 등이 더해진 상여 13억3400만원 등 총 33억6800만원을 받았다.

정유경 신세계 총괄사장은 신세계에서 급여 17억9400만원, 상여로 11억6600만원 등 총 29억6000만원을 받았다.

정 부회장의 연봉은 2019년(35억6200만원)보다 1억9400만원 줄었다. 정 총괄사장의 연봉 역시 2019년(31억1400만원) 대비 1억5400만원 감소했다.

정 부회장과 정 총괄사장의 모친인 이명희 신세계그룹 회장은 지난해 신세계에서 12억6100만원, 이마트에서 26억9300만원 등 총 39억5400만원을 연봉으로 받았고, 이 회장의 남편인 정재은 신세계그룹 명예회장도 같은 액수를 수령했다.

신세계그룹 관계자는 정 부회장과 정 총괄사장의 연봉이 전년 대비 감소한 이유에 대해 "코로나19으로 업황에 영향이 있다 보니 회사의 실적과 연동되는 상여가 줄면서 보수가 감소했다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr