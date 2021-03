삼성그룹株 펀드 수익률, 현대차의 절반

[아시아경제 황준호 기자] 우리나라 대표 그룹사(社)인 삼성그룹, 현대차그룹, LG그룹의 주식을 담은 그룹주 액티브 펀드 중에서 최근 가장 높은 수익률을 거둔 것은 현대차그룹 펀드로 나타났다. 펀드 시장의 주류인 삼성그룹 펀드보다 두 배 이상의 수익을 냈다. 전기차 시장 확대와 경기 회복 등에 따라 이 펀드의 수익은 더욱 커질 것이라는 전망이 나온다.

17일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 미래에셋TIGER현대차그룹+증권상장지수투자신탁의 올초부터 전날까지 수익률은 23.63%로 나타났다. 이 펀드의 설정액은 1475억4100만원으로 현대차(22.18%)와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 1,600 등락률 -1.86% 거래량 1,611,135 전일가 85,800 2021.03.17 11:41 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 최근 5일 개인 193만 7606주 순매도... 주가 8만 4200원(-1.86%)“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정기아, '2021하이테크 정비 아카데미' 실시…우수 교육생 채용시 혜택 close (22.01%), 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,500 전일대비 250 등락률 -0.56% 거래량 501,183 전일가 44,750 2021.03.17 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 최근 5일 외국인 43만 7648주 순매수... 주가 4만 4600원(+1.59%)철강株 랠리 더 간다현대제철, 친환경 담은 '모션그래픽' 공개 close (13.24%)에 주로 투자하고 있다. 지난 1년간 수익률도 132.48%에 달했다.

전기차에 대한 높아진 관심은 높은 수익률로 이어졌다. 전기차 배터리를 생산하는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 854,000 전일대비 37,000 등락률 -4.15% 거래량 446,033 전일가 891,000 2021.03.17 11:41 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 이시간 주가 -2.47%.... 최근 5일 외국인 19만 5938주 순매수韓 배터리株 끌어내린 폴크스바겐 주가 20% 급등연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착 close (18.84%) 등을 담은 LG그룹주 펀드도 3개월 간 22.02%, 지난 1년간 102.54%의 수익을 거뒀다.

자산운용사 관계자는 "아이오닉 5 출시, 애플카 출시설, 전기차 배터리 협력 확대 등에 따라 관련 종목의 주가가 상승한 결과로 보인다"라며 "전기차에 대한 관심이 커지고 있고 코로나19 백신 공급에 따라 글로벌 시장의 수요 회복이 이뤄질 것으로 보인다는 점에서 하반기 전망도 긍정적"이라고 설명했다.

다만 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 231,000 전일대비 3,000 등락률 -1.28% 거래량 351,583 전일가 234,000 2021.03.17 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 이시간 주가 -1.07%.... 최근 5일 기관 26만 4850주 순매도‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제현대차, 정몽구 명예회장에 퇴직금 포함 550억원 지급 close 그룹과 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 89,400 전일대비 1,600 등락률 -1.76% 거래량 177,872 전일가 91,000 2021.03.17 11:41 장중(20분지연) 관련기사 지배구조자문위, LG분할 안건 찬성…"기업·주주 모두에게 긍정적"[클릭 e종목] "용 꼬리에서 뱀 머리로"…LG상사, 새 지주사 주력사로 자리매김'반찬 나눔'으로 이웃에 온정을…LG의인상에 우영순·이상기 씨 close 그룹 펀드는 미래에셋자산운용이 운용 중인 이들 펀드 말고는 없다. 직접 투자가 꺼려지는 이들에게 선택지가 별로 없는 것이다. 업계 관계자는 "종목의 시가총액이 작고 주식 수가 적으면, 매니저가 주식을 매수·도 할 때 주가가 덩달아 출렁이는 문제가 발생한다"며 "이는 그룹주 펀드 중 삼성그룹주 펀드가 많은 이유"라고 설명했다.

같은 운용사의 삼성그룹주 펀드의 수익률(삼성그룹증권상장지수투자신탁)은 올해 9.68%, 지난 1년간 58.60% 정도다. 현대차그룹이나 LG그룹을 담은 펀드 수익률의 절반 이하 수준이다. 이 펀드는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 5,288,013 전일가 82,800 2021.03.17 11:41 장중(20분지연) 관련기사 "삼성, 올해 반도체에 280억달러 투자 전망"…오스틴 공장 셧다운은 변수반도체 국산화!! 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (25.84%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 647,000 전일대비 33,000 등락률 -4.85% 거래량 368,305 전일가 680,000 2021.03.17 11:41 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]폭스바겐發 K배터리 우려…삼성SDI, 뒤늦게 급락 삼성SDI 사장 "기술 차별화·품질경쟁력 제고 등 내실 다지는 한해 준비"연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착 close (23.39%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 720,000 전일대비 13,000 등락률 -1.77% 거래량 35,722 전일가 733,000 2021.03.17 11:41 장중(20분지연) 관련기사 연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승美상승장 약발 받을까…코스피, 강보합 개장 close (9.91%)를 담았다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr