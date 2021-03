골프황제 타이거 우즈, 골프 비디오 게임으로 복귀 신호탄

글로벌 게임업체 2K와 골프 비디오게임 독점파트너십 계약 체결

[아시아경제 권재희 기자] 자동차 전복 사고로 다리 수술을 받은 미국의 골프황제 타이거 우즈가 필드가 아닌 골프 비디오 게임으로 복귀한다.

16일(현지시간) AFP통신에 따르면 우즈는 글로벌 게임개발 및 배포업체인 2K와 골프 비디오게임 독점파트너십 계약을 체결했다.

우즈는 성명을 통해 "비디오 게임을 통해 우선 복귀하기를 고대하고 있으며, 이를 실현할 수 있는 제대로 된 파트너를 찾았다"며 "골프 비디오 게임의 미래를 함께 만들어가면서 저의 전문 지식과 통찰력을 나누기를 기대한다"고 밝혔다.

2K는 이번 계약으로 인기 비디오 골프게임 'PGA 투어 2K' 시리즈에 우즈의 이름과 초상권을 사용할 수 있는 권리를 독점적으로 확보했고, 우즈는 골프 비디오 게임 프랜차이즈의 이사로 참여하면서 자문 역할을 맡기로 했다.

'PGA 투어 2K'는 미국프로골프(PGA) 실제 코스와 출전 선수를 구현한 비디오 게임이다.

2K는 그동안 'PGA 투어 2K'의 글로벌 배포를 맡아왔으며, 우즈와의 계약을 계기로 이 게임의 개발사인 HB 스튜디오도 함께 인수했다.

앞서 게임회사 일렉트로닉 아츠(EA)는 우즈와 15년 계약을 맺고 '타이거 우즈 PGA 투어' 비디오 게임을 출시해 큰 성공을 거둔 바 있다. 하지만 EA는 우즈가 잇단 스캔들로 위상이 추락하자 2013년 계약을 종료하고 우즈와 결별했다.

